Arrestato 47enne a Messina con 10 chili di Marijuana nel furgone

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi nell’area degli imbarchi per la Calabria, dove i militari avevano predisposto un posto di controllo.

Il veicolo dell’uomo, un furgone cassonato appena giunto a Messina dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, è stato fermato per accertamenti. Durante le verifiche, il comportamento nervoso del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più approfondita.

All’interno del cassone del mezzo, i militari hanno scoperto un doppiofondo realizzato appositamente per il trasporto illecito. Nascosti in quel vano, sono stati rinvenuti oltre 10 chilogrammi di marijuana, suddivisi in 18 buste termosaldate contenenti dosi già pronte per la distribuzione.

Il materiale sequestrato è stato inviato al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dopo le formalità di rito, il quarantasettenne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

