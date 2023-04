Tragedia sulla A18: incidente mortale tra auto e moto

È stata una giornata triste quella di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, dove si è verificato un tragico incidente intorno alle 16, all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano. Una moto e un’auto sono entrate in collisione sulla carreggiata in direzione Messina, provocando la morte di una giovane donna di 27 anni, Arianna Franceschino di Aci Sant’Antonio, che viaggiava a bordo della moto.

Il sinistro è stato devastante, tanto da provocare lo sbalzo violento della ragazza sull’asfalto dopo l’impatto. Il giovane motociclista che era con lei, M.B. 24 anni e fidanzato della vittima, è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per un politrauma. Il giovane ha riportato fratture agli arti, con quelle della mano destra esposte, e ustioni da attrito in tutto il corpo. Nonostante ciò, è vigile e ha già ricevuto i primi trattamenti dai sanitari del 118 e del Pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per comprendere come sia avvenuto. Il traffico autostradale è rimasto paralizzato per oltre due ore, con lunghe code di auto in attesa di poter riprendere la marcia. L’incidente si è verificato in una giornata di festa, in occasione della ricorrenza della Liberazione, e in un orario in cui numerosi veicoli percorrevano la A18.

