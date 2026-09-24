Detenuto tenta il suicidio ad Agrigento, soccorso dagli agenti

Un detenuto è stato soccorso nella notte all’interno del carcere di Agrigento dopo un tentativo di impiccagione. A intervenire per primo è stato un agente della Polizia penitenziaria, che si è accorto di quanto stava accadendo nella cella e ha immediatamente raggiunto il giovane.

Il detenuto si era impiccato alle sbarre utilizzando una corda. Il poliziotto lo ha sollevato di peso, impedendo che il cappio potesse provocarne la morte. Poco dopo è intervenuto un secondo agente e, insieme, i due operatori sono riusciti a liberare il giovane. Sono quindi iniziate le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, proseguite fino all’arrivo dei sanitari, che hanno completato le operazioni e disposto il trasferimento in ospedale.

Secondo quanto riferito dal Sappe, al momento dell’accaduto il primo agente stava svolgendo da solo il servizio di vigilanza su due reparti collocati su piani differenti, comprendenti quattro sezioni e oltre 180 detenuti.

«È stato un intervento di straordinario coraggio, professionalità e umanità», ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, sottolineando la rapidità dell’azione compiuta dai due agenti.

Capece ha inoltre richiamato l’attenzione sulle condizioni operative del personale: «Non è accettabile che un solo agente debba contemporaneamente vigilare su più reparti e su oltre 180 detenuti». Il Sappe ha quindi chiesto interventi urgenti per rafforzare gli organici e assicurare condizioni di servizio adeguate alla complessità delle attività svolte quotidianamente.

👁 Articolo letto 227 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.