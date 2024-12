Nessun caso di stupro al padiglione H, il Policlinico smentisce voci infondate

Un messaggio diffuso sui social e in alcune chat di messaggistica ha fatto rapidamente il giro della rete, generando preoccupazione e allarme tra i cittadini. Il testo, che recita: “Ragazzi, abbiamo ricevuto la notizia che la scorsa settimana una ragazza nel parcheggio del padiglione H alle 19, appena uscita dal lavoro, è stata stuprata da una persona straniera”, ha portato il Policlinico universitario a intervenire ufficialmente per chiarire la situazione.

In una nota diramata nelle ultime ore, la direzione del Policlinico ha dichiarato: “Come Azienda abbiamo appreso nelle ultime ore che – sui social e su diverse chat di messaggistica – circolano informazioni distorte relative a un presunto caso di violenza avvenuto all’interno del Policlinico universitario, nei pressi del padiglione H”.

Il comunicato prosegue con un’importante precisazione: “Dai controlli effettuati non risulta alcun caso avvenuto all’interno del Policlinico o nelle immediate vicinanze”. La struttura ha voluto rassicurare non solo i cittadini ma anche il proprio personale, sottolineando che le notizie diffuse sono “del tutto prive di fondamento”.

L’invito a non alimentare inutili allarmismi si accompagna alla necessità di verificare sempre l’affidabilità delle fonti prima di condividere informazioni sensibili.

