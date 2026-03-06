Appalti Regionali, proposta del M5S sul salario minimo garantito

Un disegno di legge volto a introdurre criteri premiali legati al salario minimo negli appalti pubblici regionali è stato presentato all’Assemblea regionale siciliana dal Movimento Cinquestelle. L’iniziativa è stata annunciata da Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5S all’Ars, che ha illustrato la proposta relativa alle procedure di affidamento e agli appalti gestiti dalla Regione Siciliana e dagli enti collegati all’amministrazione regionale.

La proposta prevede l’introduzione di una soglia premiale nei bandi e nelle procedure di aggiudicazione, destinata alle imprese che garantiscano ai lavoratori impiegati il rispetto di un salario minimo stabilito. Il meccanismo riguarderebbe non soltanto l’amministrazione regionale, ma anche le strutture e gli organismi che rientrano nel suo ambito operativo, tra cui agenzie regionali, enti strumentali, società partecipate e aziende sanitarie provinciali.

Secondo quanto dichiarato dalla parlamentare regionale, l’obiettivo è quello di inserire un vincolo operativo per le stazioni appaltanti che fanno capo alla Regione, mantenendo tuttavia la piena conformità con la normativa vigente. In particolare, la proposta si richiama all’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di definire i criteri di valutazione utili all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“Una soglia premiale negli affidamenti e negli appalti della Regione e degli enti controllati per le aziende che rispettino la soglia del salario minimo garantito per il personale assunto”, ha affermato Schillaci. La vicepresidente del gruppo M5S ha inoltre precisato che il disegno di legge è già stato depositato e che l’auspicio è quello di un percorso parlamentare rapido, affinché il testo possa essere esaminato in Aula dopo il passaggio nelle commissioni competenti.

