Interventi combinati salvano un neonato del Burkina Faso a Taormina

Un neonato di nove mesi proveniente dal Burkina Faso è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici in Sicilia che hanno consentito di correggere una grave malformazione cranio-facciale associata a una complessa cardiopatia congenita.

Il piccolo era già in cura presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina, dove era stato operato al cuore nell’ambito del progetto internazionale “Cuori ribelli”, promosso dall’associazione “Una voce per Padre Pio”. Successivamente, per affrontare l’intervento maxillo-facciale, è intervenuta l’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale San Marco di Catania, diretta da Alberto Bianchi.

L’operazione, eseguita presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, ha previsto un intervento combinato di palatoplastica e cheilorinoplastica. La procedura è stata resa particolarmente complessa dalle condizioni cardiache del bambino. La collaborazione tra i cardiochirurghi del CCPM guidati da Sasha Agati, gli anestesisti diretti da Enrico Iannace e i chirurghi del San Marco ha garantito l’esito positivo.

“È stato un esempio virtuoso di medicina integrata – ha dichiarato Alberto Bianchi –. Solo grazie alla collaborazione di più specialisti siamo riusciti a garantire la massima sicurezza al piccolo paziente”.

Anche Agati ha evidenziato il successo dell’operazione: “L’intervento di palatoplastica e cheilorinoplastica primaria è solitamente suddiviso in fasi distinte, ma in questo caso è riuscito perfettamente. Il bambino potrà condurre una vita normale”.

Determinante anche il sostegno dell’associazione “Una voce per Padre Pio”, il cui presidente Enzo Palumbo ha coperto le spese mediche, i costi di viaggio e i visti. Il decorso post-operatorio è regolare, con l’assistenza del personale siciliano e di un’infermiera giunta dal Burkina Faso.

👁 Articolo letto 132 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.