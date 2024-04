Strategie per l’attuazione del PNRR: incontro a Messina

Nella mattinata odierna, il Palazzo del Governo ha ospitato una riunione convocata dal Prefetto di Messina, Cosima di Stani, in vista dell’emanazione delle linee guida della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo era costituire la Cabina di Coordinamento per l’attuazione del PNRR, come previsto dall’art. 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024. Alla riunione hanno partecipato la Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Messina e rappresentanti della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Messina, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria, dell’ANCI Sicilia e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina.

La Cabina di Coordinamento sarà responsabile della definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi del PNRR nel territorio provinciale. Durante la riunione, le amministrazioni coinvolte hanno presentato lo stato di avanzamento dei progetti di loro competenza, al fine di valutare l’entità degli interventi sul territorio provinciale e identificare eventuali criticità. Il Prefetto ha annunciato che nei prossimi incontri saranno coinvolti i comuni della Città Metropolitana e le Amministrazioni interessate. La Cabina di Coordinamento si aggiunge al Presidio Territoriale Unitario già operativo, promuovendo sinergie tra le diverse amministrazioni e soggetti attuatori sul territorio, e favorendo la condivisione delle migliori prassi.

