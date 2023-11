Schifani: combattere la violenza sulle donne è un impegno collettivo

La violenza contro le donne richiede un cambio culturale, afferma Schifani.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso profonda preoccupazione per i recenti casi di violenza contro le donne. Durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Schifani ha sottolineato la necessità di un’immediata azione collettiva per affrontare questo problema.

“Deve esserci un impegno congiunto delle istituzioni, della politica, della scuola e delle famiglie per promuovere la cultura del rispetto di genere”, ha dichiarato Schifani. Ha anche sottolineato l’importanza della prevenzione della violenza di genere e ha espresso il desiderio che la società abbandoni le logiche di violenza inaccettabili.

Il presidente ha risposto all’appello della presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo, per la creazione di Centri antiviolenza negli immobili confiscati alla mafia e assegnati alla Regione. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo significativo nella lotta contro la violenza sulle donne in Sicilia.

© Riproduzione riservata.