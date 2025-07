Riposto accoglie lo Street Food Sicily On Tour dal 17 al 20 luglio

Riposto ospiterà dal 17 al 20 luglio la seconda edizione dello Street Food Sicily On Tour in piazza del Commercio. L’evento, giunto alla settima stagione, propone una selezione di 18 casette gastronomiche allestite da operatori provenienti da tutta l’isola e oltre. Tra le specialità offerte figurano cipollina di tonno, cous cous di polpo alla luciana, pinsa eoliana e coppo di totano fritto, insieme a pane cunzato, cannolo salato con cocktail dedicati, gamberoni panati in salsa cocktail, porchetta e pulled pork di suino nero dei Nebrodi. Il menu include inoltre arrosticini di pecora, taglieri di salumi tipici, pasta alla norma, braciole messinesi, pidone, siculamburger, pizza a portafoglio e dolci come crepes, il tutto accompagnato da birre artigianali.

Ogni sera, sul palco di piazza del Commercio, alternanza di musica e intrattenimento: si inizia giovedì con il DJ set di Pippo Palmieri di Radio 105, seguono la tribute band 883 “Il Grande Incubo” con Mirko Grasso, il concerto degli Studio 3 e, nella serata conclusiva, un DJ set anni ’80 e ’90 a cura di DJ Jose.

Per agevolare l’afflusso in centro storico, il Comune attiverà un servizio navetta gratuito, dalle 19:00 all’1:00, con corse ogni quindici minuti dall’area COM di via Pier Santi Mattarella.

“Riproporre questo evento – afferma il sindaco Davide Vasta – è stato naturale dopo il successo della scorsa edizione. Street Food Sicily On Tour valorizza il centro urbano, promuove la cultura enogastronomica, attira pubblico e genera ricadute economiche significative.”

L’assessore agli Eventi Davide Palermo aggiunge: “Abbiamo scelto un format che coniuga gusto locale e intrattenimento. La partecipazione delle attività del territorio conferma la vitalità del settore enogastronomico. Il servizio navetta contribuirà a rendere più vivibile la città.”

👁 Articolo letto 196 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.