ATM potenzia i trasporti per il concerto di Ultimo a Messina

ATM ha predisposto un piano straordinario per agevolare gli spettatori del concerto di Ultimo, in programma venerdì 18 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per facilitare gli spostamenti, l’Azienda Trasporti ha istituito corse dedicate con partenza dal viale della Libertà, di fronte agli imbarchi Caronte&Tourist, diretto allo stadio San Filippo.

In aggiunta, verranno attivate navette in partenza dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi, all’altezza del bivio per l’impianto sportivo. ATM ha specificato: “Il servizio navetta sarà disponibile dalle ore 10 fino alle 21”, orario di inizio del concerto. “Riprenderà al termine dell’evento sino al completo deflusso del pubblico”, hanno chiarito i responsabili.

Il biglietto andata e ritorno per il trasporto ha un costo di 4 euro. Sarà possibile acquistarlo tramite l’app ATM MovUp e le piattaforme collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet), presso le rivendite affiliate SIR in provincia di Messina e Reggio Calabria, ai parcometri dislocati in città e alle emettitrici automatiche h24 di Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata e Torre Faro. Biglietti saranno inoltre disponibili nei punti vendita ATM Spa, agli imbarchi Caronte&Tourist e alla Stazione Centrale.

