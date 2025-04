Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 21 al 27 aprile 2025

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato l’elenco delle tratte autostradali soggette a controllo della velocità per il periodo compreso tra lunedì 21 e domenica 27 aprile 2025. L’iniziativa è finalizzata al contenimento degli eccessi di velocità e alla prevenzione degli incidenti, attraverso una pianificazione mirata delle attività di monitoraggio nelle zone a maggiore rischio.

Le tratte interessate riguardano le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, selezionate in base all’elevato tasso di incidentalità rilevato nei periodi precedenti. I controlli saranno effettuati in entrambi i sensi di marcia nei tratti a maggiore criticità. In particolare, le giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 aprile 2025 vedranno l’impiego alternato degli strumenti di rilevazione lungo entrambe le autostrade.

La diffusione preventiva delle tratte e delle date in cui saranno attivi i dispositivi di controllo ha l’obiettivo di sensibilizzare i conducenti a mantenere comportamenti prudenti. La Polizia Stradale sottolinea l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, evidenziando come tale condotta contribuisca a ridurre sensibilmente il rischio di sinistri.

«Tenere sotto controllo la velocità è fondamentale per garantire la sicurezza stradale», si legge nella nota diffusa dal Comando. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione attuate su scala nazionale e segue criteri stabiliti in base a dati oggettivi legati alla sinistrosità delle tratte autostradali.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁