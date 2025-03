Operazione “Old Horse”, sgominata rete criminale nel catanese

Dalle prime ore del mattino, un’operazione coordinata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania. Il provvedimento riguarda nove persone, attualmente indagate per reati legati all’associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti, aggravati dall’uso del metodo mafioso. Rimane comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’indagine, avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania tra marzo 2021 e aprile 2023 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, si è sviluppata grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e agli elementi investigativi raccolti in precedenti operazioni, tra cui “Sotto Scacco” e “Black Lotus”. Gli approfondimenti condotti dagli inquirenti avrebbero rivelato il predominio della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano in alcune aree della provincia etnea, in particolare nei comuni di San Pietro Clarenza e Belpasso, dove il gruppo criminale esercitava il proprio controllo sulle estorsioni finalizzate al recupero crediti e sullo spaccio di droga.

Le attività di indagine hanno consentito di ricostruire il sistema di gestione delle operazioni illecite del clan, permettendo agli investigatori di intervenire con l’operazione odierna. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per individuare ulteriori responsabilità e connessioni all’interno della rete criminale.

