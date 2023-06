Capri Leone: Riconoscimento per il campione paralimpico Genovese

L’Amministrazione di Capri Leone premia il concittadino Genovese con una medaglia d’argento ai campionati paralimpici italiani, riconoscendo il suo grande impegno e prestigio. Il sindaco Grasso afferma che tutta la comunità è grata per il risultato raggiunto.

Il sindaco Bernardette Grasso e l’Assessore allo sport Calogero Mancuso hanno conferito a Guglielmo Genovese, concittadino di Capri Leone, una targa di riconoscimento per i suoi meriti sportivi. Genovese ha ottenuto la medaglia d’argento nel campionato Italiano assoluto paralimpico di scherma, disciplina fioretto maschile cat C. La competizione si è svolta a Santa Venerina, in provincia di Catania, dal 19 al 21 Maggio scorsi.

Il sindaco Grasso ha commentato: «La frase riportata sulla targa celebrativa riassume il nostro sentimento, riconoscendo il grande impegno dimostrato da Genovese, l’importante risultato ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici del 2023 e il prestigio che ha portato alla nostra comunità. L’Amministrazione comunale esprime un sincero ringraziamento». Il Primo cittadino ha concluso dicendo che questa gratitudine è condivisa da tutti i cittadini di Capri Leone.

