Sanzioni per 7.500 euro durante i controlli stradali ad Aci Sant’Antonio

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio è stata svolta dalla Polizia di Stato ad Aci Sant’Antonio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di illegalità. L’iniziativa è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e della Polizia Locale. L’attività ha visto l’impiego di otto posti di controllo dislocati in punti strategici del comune, per monitorare il rispetto delle normative del Codice della strada e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Durante i controlli, sono state identificate 110 persone e verificati 67 veicoli. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 7.500 euro, con 15 punti decurtati dalle patenti. Tra le violazioni riscontrate, tre conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli non revisionati, motivo per cui è stato disposto il fermo immediato dei mezzi. Inoltre, due veicoli sono stati sequestrati per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Un altro caso ha coinvolto un automobilista che, pur presentando i documenti richiesti, è stato sorpreso a circolare nonostante la revoca della patente da parte della Prefettura di Catania. Il suo veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo. Tra le altre infrazioni, sono state rilevate anche violazioni come la guida senza cintura di sicurezza.

