Catania, tre poliziotti feriti durante un controllo antidroga

Tre agenti della Squadra mobile della Questura di Catania sono rimasti feriti durante un servizio antidroga svolto nel quartiere San Cristoforo, in un’area interessata da attività di spaccio.

Nel corso dei controlli, i poliziotti sono stati aggrediti e colpiti con caschi, spranghe e sedie. Uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno subito contusioni e traumi di diversa natura, con una prognosi di 15 giorni.

A seguito dell’aggressione, diverse pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute in supporto della squadra impegnata nell’operazione. L’arrivo degli equipaggi ha permesso di interrompere l’azione violenta e di proseguire le attività di controllo nello storico quartiere catanese.

Nel corso dell’intervento sono state fermate tre persone che, al termine degli accertamenti, sono state arrestate e condotte in carcere. Il servizio era stato predisposto nell’ambito delle attività della Squadra mobile finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, esprimendo solidarietà agli agenti feriti. «Non possiamo accettare che, ancora una volta, agenti della Polizia di Stato vengano aggrediti mentre svolgono il proprio lavoro», ha dichiarato. Schifani ha richiamato anche un recente episodio avvenuto a Palermo, sottolineando la necessità di una riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine in alcuni contesti e aggiungendo: «Istituzioni e cittadini non dobbiamo tollerare le azioni di chi è convinto di essere al di sopra della legge».

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