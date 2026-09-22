Energia condivisa e inclusione, a Brolo il progetto CO.M.EDIL-Nebrodi CER

A Brolo sarà presentato mercoledì 23 settembre alle ore 11:00 il progetto promosso da CO.M.EDIL e Nebrodi CER, che unisce produzione di energia rinnovabile, condivisione dei benefici e iniziative di carattere sociale. Al centro dell’intervento c’è la realizzazione, sulle coperture della sede CO.M.EDIL, di un impianto fotovoltaico da 99 kW, composto da circa 220 moduli e con una produzione stimata di 135 MWh annui, pari al consumo medio di circa cinquanta famiglie.

L’opera è stata ammessa al contributo PNRR, finanziato dall’Unione europea attraverso NextGenerationEU, fino al 40% della spesa ammissibile. La Comunità Energetica Rinnovabile consentirà l’adesione anche a soggetti privi di un proprio impianto, purché collegati alla stessa cabina primaria, senza necessità di cambiare fornitore o contatore.

Secondo Basilio Ricciardello, CEO di CO.M.EDIL, il modello «è esportabile» e può estendersi oltre i confini della singola impresa. A Brolo è previsto anche il coinvolgimento delle famiglie in condizioni di povertà energetica, mentre l’azienda intende condividere con i dipendenti parte dei benefici attraverso un progetto di welfare aziendale.

Sul versante educativo, Nebrodi CER proporrà nelle scuole primarie “Dina + Neo – L’energia che diventa comunità”. Come evidenziato dal CEO Giuseppe Frusteri, l’iniziativa utilizzerà giochi e attività per avvicinare i bambini ai temi della produzione e della condivisione energetica.

Durante l’incontro sarà illustrato anche Nebrodi Token, progetto in fase di definizione per utilizzare parte dei benefici maturati presso cooperative e attività aderenti del territorio. La documentazione specifica che non si tratta di una criptovaluta né di uno strumento di investimento.

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