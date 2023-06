Fondi milionari per lo spettacolo: via libera dalla giunta regionale

La giunta Schifani ha approvato un piano di finanziamenti da 7,6 milioni di euro per il settore dello spettacolo, destinati a enti pubblici e privati nel campo della musica, del teatro di prosa e della danza. I fondi saranno ripartiti tra il settore privato e le entità con partecipazione pubblica, beneficiando numerose associazioni e attività artistiche. La ripartizione definitiva sarà stabilita tramite decreto assessoriale.

Il governo Schifani, durante la riunione di giunta di oggi, ha dato il via libera a un piano di finanziamenti per un valore complessivo di 7,6 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a enti pubblici e privati operanti nel settore musicale, teatrale di prosa e danza. La decisione è stata presa sulla base di una proposta presentata dall’assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata. Il piano riguarda la ripartizione per il 2023 del Fondo unico regionale per lo spettacolo (Furs) e dei fondi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2016.

Il settore privato riceverà circa 3,7 milioni di euro, di cui 2,5 milioni saranno destinati ai teatri di prosa e danza, mentre 1,2 milioni andranno alle attività musicali, comprese concerti e attività bandistiche. Complessivamente, 240 associazioni private nell’Isola beneficeranno di questi contributi per le loro attività artistiche.

Per quanto riguarda gli enti, le associazioni e le fondazioni a partecipazione pubblica, sono previsti 3,9 milioni di euro provenienti sia dal Furs che dalla legge regionale n. 3 del 2016. Di questi, circa tre milioni di euro saranno destinati al settore lirico-sinfonico e musicale, mentre i contributi previsti per i teatri di prosa e danza si aggirano intorno ai 900 mila euro.

L’assessore Amata ha dichiarato che avviando le procedure di ripartizione del Furs, si conferma la determinazione del governo regionale nel sostenere gli enti e i lavoratori del settore dello spettacolo, riconoscendone l’importanza strategica per l’economia dell’Isola.

Una volta approvata dalla giunta regionale, la ripartizione dei contributi sarà definita mediante un decreto assessoriale.

