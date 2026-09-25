A18 e A20, Lega: «Serve un programma organico e pluriennale»

La sicurezza delle autostrade A18 e A20 e gli interventi necessari per superare le criticità della rete gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane sono al centro di una nota dei deputati della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana.

Il gruppo parlamentare richiama la posizione espressa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui «la sicurezza viene prima di tutto», sottolineando la necessità di controlli rigorosi, interventi mirati e responsabilità definite. Il MIT ha prescritto al CAS misure urgenti per la mitigazione del rischio, indicando tempi e risorse per la loro attuazione.

Sul piano finanziario, la Regione Siciliana ha comunicato di avere reperito circa 32,5 milioni di euro destinati agli interventi più urgenti. Per l’adeguamento strutturale complessivo delle autostrade A18 e A20, invece, il fabbisogno stimato ammonta a circa 5,5 miliardi di euro nell’arco di dieci anni. Secondo la Lega all’ARS, questi dati rendono necessario un programma organico e pluriennale.

I deputati evidenziano inoltre che la manutenzione delle infrastrutture esistenti non deve essere contrapposta alla realizzazione di nuove opere strategiche. Il quadro richiamato dal MIT comprende 27,7 miliardi di euro già stanziati dal Ministero per la Sicilia nell’ambito di programmi e opere per oltre 38,5 miliardi, con quasi 18 miliardi destinati alle ferrovie e oltre 6,5 miliardi alle strade.

Salvo Geraci, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano assicurano infine che il gruppo continuerà a vigilare sull’avanzamento degli interventi sulle A18 e A20, ringraziando il ministro Matteo Salvini per l’attenzione riservata alle infrastrutture siciliane.

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