Sicurezza autostrade, il Cas prepara nuovi interventi urgenti

Il 5 ottobre gli ispettori del ministero delle Infrastrutture torneranno in Sicilia per verificare l’attuazione delle misure richieste alla Regione sulle autostrade Palermo-Messina, Messina-Catania e Siracusa-Gela. L’obiettivo è accertare l’avvio di un piano di emergenza destinato a garantire condizioni di sicurezza ed evitare la chiusura delle tratte considerate più critiche.

«Verificherò che tutte le attività richieste siano state attivate», ha dichiarato Placido Migliorino, dirigente dell’ufficio ispettivo territoriale di Roma. Qualora non fossero rispettate le condizioni necessarie, il dirigente riferirà al ministero per valutare eventuali chiusure, definite comunque «una ipotesi estrema».

Le criticità rilevate riguardano guardrail datati, gallerie con sistemi di aerazione e illuminazione carenti e viadotti la cui stabilità deve ancora essere verificata. Il piano di emergenza, richiesto entro il 3 ottobre, prevede risorse per 32,5 milioni di euro. L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha assicurato la disponibilità dei fondi.

Durante un’audizione alla commissione Territorio dell’Ars, il deputato di Sud chiama Nord Pippo Lombardo ha riferito che il Consorzio Autostrade Siciliane dispone al momento di tre progetti. Il Cas ha tuttavia assicurato che saranno presentati ulteriori interventi immediati e altri da avviare entro due mesi.

Le prime misure comporteranno restringimenti delle carreggiate, divieti di sorpasso e distanziamento per i mezzi pesanti e nuovi limiti di velocità: 60 km/h per i camion e 90 km/h per le auto. I tempi di percorrenza potrebbero aumentare del 20% per i mezzi pesanti e del 30% per gli altri veicoli. Secondo Migliorino, questa fase durerà alcuni mesi, mentre il successivo piano strutturale è stimato in 5,5 miliardi di euro e dieci anni di lavori.

👁 Articolo letto 303 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.