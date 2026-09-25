Sant’Agata, incontro tra Ente Parco e Cittadini per la Legalità

La costituenda Federazione Provinciale di Messina dell’Associazione Nazionale Cittadini per la Legalità ha avviato la propria attività istituzionale con un incontro nella sede dell’Ente Parco dei Nebrodi, a Sant’Agata di Militello. L’appuntamento coincide con l’inizio del mandato del Commissario straordinario Daniele Sottile, recentemente designato per coordinare la fase organizzativa in provincia.

Al confronto, ospitato a Palazzo Gentile, hanno partecipato il presidente dell’Ente Parco Domenico Barbuzza, il presidente nazionale dell’Associazione Arena, i vicepresidenti nazionali Salamone e Pellegrino e lo stesso Sottile.

Nel corso della riunione sono state poste le basi per la futura sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Associazione e l’Ente Parco. Il documento dovrebbe individuare specifici ambiti di collaborazione, con particolare riferimento all’educazione civica, alla prevenzione e alla promozione di forme di legalità partecipata.

Arena ha sottolineato come, secondo l’impostazione dell’Associazione, la legalità debba essere intesa non soltanto come rispetto delle norme, ma anche come comportamento quotidiano e responsabilità civica, principi alla base delle attività svolte dai dipartimenti operativi sul territorio nazionale.

Barbuzza ha richiamato la strategia di apertura dell’Ente Parco verso collaborazioni istituzionali finalizzate a rafforzare la rete territoriale, indicando nel futuro accordo un’iniziativa coerente con questo percorso.

Parallelamente, la Federazione Provinciale di Messina punta ad ampliare la propria presenza attraverso l’attivazione di presidi nei comuni della provincia. Sottile ha annunciato l’avvio immediato di incontri pubblici, attività formative e campagne di sensibilizzazione dedicate alla diffusione della cultura della legalità nelle comunità locali.

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