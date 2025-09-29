Liste d’attesa a Messina, prenotazioni rinviate di quasi due anni

Una visita specialistica di reumatologia prenotata presso il Policlinico universitario di Messina è stata programmata per aprile 2026, a seguito di una richiesta effettuata la scorsa settimana. La segnalazione si aggiunge a una serie di casi analoghi che continuano a evidenziare la difficoltà nel ridurre i tempi delle liste d’attesa, nonostante gli interventi annunciati e avviati dall’Azienda Sanitaria Provinciale nei mesi precedenti, in linea con le direttive regionali.

Il fenomeno non riguarda esclusivamente la città di Messina, ma interessa anche altre strutture sanitarie del territorio. I dati riferiti al periodo gennaio-settembre 2024 indicano che, nella provincia di Messina, sono stati registrati 1.107 ricoveri e 122.908 prestazioni sanitarie erogate in 154 sedi, tra pubbliche e convenzionate. Le prenotazioni effettuate tramite il sistema Sovracup, piattaforma regionale online, ammontano a 59.134.

Per quanto riguarda le prestazioni Alpi, ovvero l’attività libero-professionale intramuraria, ne risultano eseguite 6.593 nell’arco di undici mesi, con l’esclusione dei dati relativi a settembre.

L’accumularsi delle segnalazioni solleva ulteriori interrogativi sull’efficacia delle misure adottate per contrastare l’estensione dei tempi d’attesa e sull’effettiva capacità del sistema di assorbire la domanda di prestazioni specialistiche.

👁 Articolo letto 243 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.