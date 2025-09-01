Schifani nomina De Lisi Garante Regionale dei detenuti in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato l’avvocato Antonino De Lisi nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti. De Lisi, attualmente presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo, subentra a Santi Consolo, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi personali.

L’avvocato De Lisi ha maturato una lunga esperienza nella difesa dei diritti fondamentali. Tra le sue attività professionali, si segnala la partecipazione come parte civile in alcuni processi collegati alla vicenda della strage di Ustica. La scelta è stata formalizzata dal presidente Schifani, che ha sottolineato l’importanza di assicurare continuità al ruolo di tutela e monitoraggio delle condizioni delle persone ristrette negli istituti penitenziari siciliani.

«Desidero ringraziare sentitamente Santi Consolo – ha dichiarato Schifani – per l’impegno e la dedizione dimostrati nello svolgimento di una funzione tanto delicata. A nome della Regione esprimo a lui gratitudine per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro».

Il presidente della Regione ha inoltre rivolto un messaggio al nuovo Garante, evidenziando le competenze maturate dall’avvocato palermitano nel settore: «Allo stesso tempo rivolgo i miei auguri di buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute».

👁 Articolo letto 340 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.