Vendite in diretta social di prodotti falsi, blitz della Finanza

Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania ha portato alla scoperta di un sistema organizzato di vendita online di merce contraffatta. L’indagine, avviata nell’ambito delle attività di contrasto al commercio illecito e al cosiddetto “mercato del falso”, si è sviluppata anche attraverso il monitoraggio dei canali web, consentendo di individuare un account attivo su un social network utilizzato per proporre articoli di noti marchi a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli ufficiali.

Le verifiche svolte dai militari del II Gruppo hanno permesso di identificare i gestori della pagina e di risalire a un deposito situato nel quartiere San Cristoforo, nel centro storico etneo. Il locale, adibito a base operativa, veniva impiegato per organizzare vere e proprie vendite in diretta streaming, durante le quali venivano mostrati i prodotti e raccolti gli ordini degli utenti collegati.

Al momento dell’intervento, i finanzieri hanno sorpreso i responsabili durante una trasmissione online, rinvenendo oltre 1.200 articoli tra abbigliamento, calzature e accessori recanti marchi contraffatti di numerose maison internazionali. I prodotti, accuratamente confezionati e corredati da etichette e codici QR, risultavano progettati per simulare l’autenticità, in alcuni casi accompagnati anche da dichiarazioni di garanzia.

L’intero quantitativo, compresi i colli già pronti per la spedizione, è stato sottoposto a sequestro per le successive verifiche tecniche. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, prosegue per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione. Due soggetti sono stati denunciati per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

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