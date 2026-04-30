Celebrata Santa Caterina, omaggio al Corpo delle Crocerossine

Nella Chiesa della Badia, in Piazza San Giovanni a Ragusa, si è svolta la celebrazione in onore di Santa Caterina, figura di riferimento per il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali civili e militari a livello locale, provinciale e regionale, insieme ai membri del Corpo delle Infermiere Volontarie e del Corpo Militare CRI.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ispettorato Territoriale di Ragusa, coordinato dall’Ispettrice Nuccia Garofalo, con il supporto dei volontari del comitato provinciale. Nel corso dell’evento è stata evidenziata l’importanza della ricorrenza e la significativa adesione registrata. “La presenza delle Autorità e delle nostre Sorelle conferisce solennità e prestigio alla cerimonia. Santa Caterina è per noi fonte di insegnamento e di ispirazione, esempio di dedizione ai malati e ai bisognosi che guida il nostro servizio quotidiano”, è stato dichiarato.

Alla celebrazione ha preso parte anche l’Ispettrice Regionale, Sorella Laura Campione, che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dalle Infermiere Volontarie in Sicilia, sottolineandone disciplina, competenza e continuità operativa nelle attività assistenziali e nelle missioni.

Il Presidente provinciale della CRI, Francesco Fronte, ha rimarcato il contributo delle Crocerossine, definendole “un presidio di umanità e competenza” e un riferimento per la comunità. Analogo riconoscimento è stato espresso dal Presidente regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, che ha richiamato il valore storico del Corpo e il ruolo svolto nelle attività nazionali e internazionali.

Nel corso della funzione è stato inoltre ricordato il legame tra Santa Caterina e le Infermiere Volontarie, richiamato dal motto “Ama Conforta Lavora Salva”, espressione dello spirito di servizio che caratterizza il Corpo.

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