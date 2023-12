Il Vescovo di Patti invoca la pace nel messaggio natalizio

Il Vescovo di Patti, Mons. Guglielmo Giombanco, ha condiviso un messaggio di auguri in occasione del Santo Natale. La festività natalizia, secondo il Vescovo, rappresenta un momento di fede, stupore e speranza. La fede nel Figlio di Dio che si è incarnato per ridonare dignità all’umanità, lo stupore nell’incontro con Gesù Cristo e la speranza nella nascita di Cristo come segno di rinascita.

Tuttavia, il Vescovo non ha esitato a mettere in luce le sfide del mondo contemporaneo. Ha richiamato l’attenzione su conflitti e tragedie umanitarie in diverse parti del mondo, compresi femminicidi e sofferenze familiari. Ha sottolineato l’importanza di combattere l’indifferenza e ha invitato a una riflessione sulla pace, invocando il dono della pace da Dio e il contributo di ciascuno attraverso gesti di solidarietà e perdono.

Il Vescovo ha richiamato le parole di Papa Francesco, sottolineando l’importanza di portare a Gesù le proprie preoccupazioni e attese, trovando la gioia nella contemplazione del mistero natalizio.

Infine, il Monsignore ha esortato tutti a fermarsi nei luoghi in cui si incontrano le sofferenze umane, a risvegliare la fede con stupore e a offrire amore, solidarietà e impegno responsabile.

In questo periodo di festa, il messaggio del Vescovo invita alla riflessione sulla pace, sulla fede e sulla speranza, ricordando l’importanza di rendere la vita luminosa e capace di generare speranza nel cuore dell’uomo.

