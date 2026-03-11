Caso Iacolino, Grasso: “Non sono indagata e non conosco Vetro”

La deputata regionale di Forza Italia Bernardette Grasso interviene pubblicamente in relazione agli articoli di stampa che negli ultimi giorni hanno richiamato il suo nome nell’ambito dell’indagine sulla sanità siciliana condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo. L’inchiesta riguarda, tra gli altri, il dirigente sanitario Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro.

In una dichiarazione diffusa alla stampa, Grasso precisa la propria posizione rispetto al procedimento giudiziario, affermando di non essere destinataria di contestazioni penali. “A seguito dei numerosi articoli di stampa relativi ai fatti oggetto del procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Palermo – dichiara – e che hanno attenzionato il rapporto che sarebbe intercorso tra me e tali soggetti, preciso con fermezza che nei miei confronti non risulta elevato alcun addebito per fatti penalmente rilevanti”.

La parlamentare regionale sottolinea inoltre di non aver avuto alcuna conoscenza delle vicende giudiziarie riguardanti Carmelo Vetro. “Non ho mai avuto contezza, né potevo averla, delle pregresse o attuali vicissitudini giudiziarie del sig. Vetro, soggetto le cui fattezze fisiche sono a me sconosciute”, aggiunge.

Grasso afferma quindi di valutare l’ipotesi di sospendersi dall’incarico di vicepresidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. “Al fine di evitare aggressioni mediatiche e gratuite speculazioni da parte dei professionisti della cultura del sospetto – spiega – sto valutando l’autosospensione dalla carica di vicepresidente della Commissione Antimafia anche per meglio collaborare, ove necessario, con l’Autorità giudiziaria all’integrale accertamento della realtà storica”.

La deputata conclude annunciando iniziative legali. “Ho dato mandato al mio legale, l’avvocato Salvatore Silvestro, di valutare la rilevanza penale nelle modalità di diffusione delle risultanze investigative di un procedimento nell’ambito del quale non ho assunto, né potrò mai assumere, la veste di indagata”.

