Gioiosa Gustosa 2026, tre giorni dedicati ai sapori della Sicilia

Dal 24 al 26 luglio 2026 il centro di Gioiosa Marea ospiterà la tredicesima edizione di Gioiosa Gustosa, manifestazione dedicata all’enogastronomia siciliana che, nel corso degli anni, si è consolidata tra gli appuntamenti estivi della costa messinese. Per tre giornate il borgo si trasformerà in un percorso dedicato alle produzioni locali, con spazi riservati alla degustazione, all’incontro con i produttori e alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari del territorio.

Lungo il consueto itinerario allestito con le caratteristiche casette in legno saranno proposte numerose specialità regionali, tra cui Presìdi Slow Food, vini e oli del territorio, prodotti tipici dei Nebrodi, birre artigianali, pane tradizionale, miele, conserve, dolci della tradizione messinese e produzioni biologiche e a chilometro zero, espressione della biodiversità e delle lavorazioni locali.

L’iniziativa affiancherà all’offerta gastronomica un programma di intrattenimento musicale, momenti di approfondimento dedicati alle filiere agroalimentari e incontri con operatori del settore. Chef e produttori presenteranno interpretazioni contemporanee della cucina locale, mantenendo un legame con le ricette e le tecniche della tradizione.

L’evento è organizzato dall’associazione Gioiosa Gustosa, che per l’edizione 2026 ha scelto una veste grafica ispirata a due elementi rappresentativi del territorio: il sito di Gioiosa Guardia e il tramonto sul litorale gioiosano.

«In un tempo in cui il turismo cerca sempre più esperienze autentiche, eventi come questo diventano anche strumenti di promozione territoriale», afferma il presidente dell’associazione, Gennaro Alessandro. Il programma aggiornato e le informazioni dedicate alla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale gioiosagustosa.it.

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