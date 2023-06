Il Ponte sullo Stretto: un’opera di unione tra le Regioni

Renato Schifani: il progetto del Ponte sullo Stretto si avvicina alla realizzazione, unendo le Regioni e le Istituzioni.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente realizzazione del Ponte sullo Stretto in un evento organizzato dalla Cisl confederale e dalle Federazioni Filca e Fit a Messina. Durante il convegno dal titolo “Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”, Schifani ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che il Ponte sta per diventare una realtà concreta.

Secondo il presidente della Regione Siciliana, l’evento segna un momento cruciale per il progetto del Ponte sullo Stretto. Inoltre, in una riunione della società Ponte sullo Stretto che si terrà oggi, l’assemblea dei soci nominerà il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Schifani ha elogiato la collaborazione tra diverse istituzioni, sottolineando la sinergia tra il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. Ha sottolineato che la realizzazione del Ponte rappresenta una dimostrazione di unità e un impegno condiviso a livello istituzionale, politico e operativo.

Schifani ha affermato che la Sicilia, la Calabria e il Mezzogiorno hanno un estremo bisogno di un progetto di tale portata. Ha inoltre sottolineato che le questioni finanziarie non sono una preoccupazione, poiché sia la Sicilia che la Calabria contribuiranno, sebbene in modo non determinante, al finanziamento del progetto. Il presidente ha espresso fiducia nella chiarezza di intenti del ministro Salvini e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sostenendo che l’Europa darà il suo supporto. Ha inoltre suggerito che parte del finanziamento potrebbe provenire dai pedaggi per l’utilizzo del Ponte.

Schifani ha sottolineato che il Ponte non può rimanere un’opera isolata, ma deve essere integrato con altre infrastrutture. Ha promesso di lavorare per il ripristino dell’alta velocità sulla tratta Palermo-Messina, che collega il corridoio “Berlino-Palermo”. Inoltre, sono stati presi contatti con Rfi per rivedere il progetto della tratta ferroviaria Palermo-Catania, mentre è stato recentemente aggiudicato un lotto importante per questa linea. Schifani ha evidenziato l’impegno del governo regionale e di Rfi per garantire una velocità media di circa 200 km/h tra Palermo e Catania.

