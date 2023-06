Aeroporto di Comiso: incremento dei fondi per l’ufficio merci

Il presidente Schifani presiede un incontro sullo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, incrementando i fondi per l’ufficio merci. Sarà bandita una gara per la struttura entro luglio. Schifani si impegna a seguire personalmente i lavori e convoca un nuovo incontro a luglio.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha presieduto stamattina un incontro a Palazzo d’Orléans per discutere dello sviluppo dell’aeroporto di Comiso. L’incontro, che ha coinvolto l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e il responsabile commerciale Francesco D’Amico per la Sac, è stato incentrato sulla costituzione dell’area cargo e sulla continuità territoriale dell’aeroporto.

Durante il vertice, è stato annunciato un incremento dei fondi per l’ufficio merci, con la Regione Siciliana che ha stanziato un contributo straordinario aggiuntivo di 500 mila euro. Ciò porta i fondi totali disponibili per l’ufficio merci a 2 milioni e 250 mila euro. L’amministrazione comunale ha garantito che entro luglio verrà indetta una gara per la costruzione della struttura, che sarà fondamentale per l’esportazione dei prodotti e l’avvio delle attività commerciali.

Il presidente Schifani ha espresso la sua richiesta di rispettare il cronoprogramma e di affrontare tempestivamente gli aspetti relativi allo svincolo delle aree individuate. Ha anche sottolineato l’importanza strategica dell’aeroporto di Comiso per la continuità territoriale e lo sviluppo dell’intera regione siciliana.

Schifani ha dichiarato che seguirà personalmente i lavori del tavolo tecnico e ha confermato il suo impegno nei confronti dei siciliani, sottolineando che continuerà a lavorare per garantire la realizzazione di questa infrastruttura necessaria.

Inoltre, Schifani ha convocato un nuovo incontro del tavolo tecnico per la seconda metà del mese di luglio, evidenziando così l’importanza che attribuisce a questo progetto per il futuro dell’aeroporto di Comiso e della regione siciliana.

