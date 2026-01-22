Famiglie senza corrente da lunedì a Belpasso, informata la Prefettura

Permane a Belpasso una situazione di grave criticità legata all’interruzione dell’energia elettrica che interessa diverse aree del territorio comunale. Numerose utenze risultano prive di corrente da lunedì scorso, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia orientale. A intervenire sulla vicenda è il sindaco Carlo Caputo, che segnala come, nonostante il superamento della fase più intensa dell’emergenza meteorologica, il disagio per molte famiglie non sia ancora rientrato.

Il primo cittadino riferisce di un confronto costante con i tecnici e i responsabili di E-Distribuzione del gruppo Enel fin dalle prime ore dell’emergenza. “Sono in contatto continuo con i tecnici e sono consapevole dell’estensione dei danni che hanno interessato l’intera rete della Sicilia orientale”, afferma Caputo, sottolineando tuttavia come i tempi per il ripristino del servizio si stiano prolungando oltre quanto ritenuto accettabile.

Particolare attenzione viene rivolta alle condizioni delle fasce più vulnerabili della popolazione. “Non si tratta di un semplice disservizio, ma di una questione che coinvolge la salute pubblica e la sicurezza”, dichiara il sindaco, evidenziando le difficoltà affrontate da bambini, anziani e persone con disabilità, costretti a rimanere senza riscaldamento e senza l’uso di apparecchi elettrici essenziali da oltre 72 ore.

Alla luce del perdurare della situazione, l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere ulteriori livelli istituzionali. “Ho ritenuto necessario informare formalmente la Prefettura sullo stato dell’emergenza nel nostro Comune”, spiega Caputo, indicando la necessità di garantire priorità agli interventi di riparazione sul territorio. Il Comune prosegue nel monitoraggio costante della situazione fino al completo ripristino del servizio.

👁 Articolo letto 384 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.