Tir contro il guardrail sull’A18, chiuso lo svincolo di Fiumefreddo

La circolazione sull’autostrada A18 Messina-Catania ha registrato disagi nelle prime ore della mattinata in seguito a un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo, lungo la carreggiata in direzione Catania. L’episodio si è verificato intorno alle 4 della notte.

Secondo le prime ricostruzioni, la motrice del Tir ha urtato il guardrail situato tra la carreggiata principale e la rampa di uscita dello svincolo, causando il danneggiamento delle barriere di sicurezza. Il rimorchio è rimasto invece sulla carreggiata senza ribaltarsi.

Per permettere le operazioni di recupero del veicolo incidentato e mettere in sicurezza l’area interessata, lo svincolo di Fiumefreddo è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione ha quindi subito rallentamenti in direzione Catania, con ripercussioni sul traffico nelle ore successive.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e coordinato la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i mezzi incaricati della rimozione del Tir e del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura.

La riapertura dello svincolo è prevista al termine delle attività di recupero del mezzo e della sistemazione delle barriere danneggiate. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali riguardo alle condizioni dell’autista né è stata confermata l’eventuale presenza di persone ferite. Restano in corso gli accertamenti finalizzati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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