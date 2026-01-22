Comiso–Pisa, biglietti in vendita per il nuovo collegamento aereo

Sono aperte le vendite dei biglietti per il nuovo collegamento aereo tra Comiso e Pisa, che entrerà in esercizio a partire dal 29 marzo. La nuova tratta si inserisce nel quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento dei collegamenti tra la Sicilia e le aree del Centro-Nord del Paese, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e ampliare l’offerta di mobilità.

A darne comunicazione è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, che sottolinea come il nuovo servizio rappresenti «un’iniziativa volta a rafforzare i collegamenti tra la Sicilia e il Centro-Nord Italia e a migliorare l’accessibilità del territorio». Secondo l’assessore, l’avvio della commercializzazione dei biglietti costituisce un passaggio rilevante nel processo di potenziamento dei servizi di trasporto aereo.

«L’apertura della vendita dei biglietti su questa nuova tratta – afferma Aricò – è un ulteriore servizio in risposta alle esigenze di mobilità di siciliani, aziende e turisti, che favorisce lo sviluppo economico e l’integrazione del sistema aeroportuale dell’Isola con il Nord Italia». L’assessore evidenzia inoltre l’impegno dell’esecutivo regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti: «Il governo Schifani continua a lavorare per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, per sostenere la crescita dei territori, ridurre le distanze e offrire nuove opportunità a cittadini e imprese».

I titoli di viaggio per la tratta Comiso–Pisa sono acquistabili attraverso i canali ufficiali di vendita. Ulteriori dettagli relativi a orari, frequenze e condizioni di viaggio sono disponibili sui siti del vettore Aeroitalia e degli aeroporti coinvolti.

