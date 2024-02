Ponte sullo stretto, critiche al PD: “anacronistici e dannosi siete voi”

Il Comitato Ponte Subito critica duramente il Partito Democratico, accusandolo di essere contrario al progresso e allo sviluppo del Sud per la sua opposizione al Ponte sullo Stretto. Secondo il Comitato, il PD, insieme ai Verdi di Bonelli e alla Sinistra di Fratoianni, rappresenta un’ala retriva della politica italiana. La dichiarazione segue la conferenza stampa di Elly Schlein e altri leader di sinistra che hanno annunciato una battaglia contro il progetto del ponte.

Il Comitato afferma che le infrastrutture non dovrebbero essere strumentalizzate per fini politici e critica l’opposizione della sinistra a progetti come la TAV e il MOSE. Sottolinea inoltre l’importanza del Ponte sullo Stretto come investimento per il Sud, denunciando l’antimeridionalismo della sinistra. La posizione del PD è definita paradossale, considerando il suo ruolo nella battaglia contro l’Autonomia Differenziata. Il Comitato conclude che la sinistra, con la sua politica contraria allo sviluppo, ha perso credibilità nel Sud.

