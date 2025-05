Pedopornografia online, arrestati tre uomini e sequestro dei dispositivi

La Polizia di Stato ha recentemente condotto un’operazione mirata al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori online, che ha portato all’indagine di otto persone, tre delle quali sono state arrestate. Le indagini sono partite a seguito del sequestro di numerosi dispositivi informatici che contenevano decine di migliaia di file pedopornografici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, ha avuto il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e dell’organizzazione non profit Child Rescue Coalition. Grazie all’impiego di sofisticati strumenti investigativi, è stato possibile localizzare in Sicilia gli utenti che avevano condiviso e scaricato materiale pedopornografico tramite specifici account.

Le successive indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, hanno portato all’emissione di decreti di perquisizione nei confronti dei sospetti. Durante le perquisizioni, sono stati trovati ingenti quantitativi di immagini e video pedopornografici sui dispositivi di tre degli indagati, i quali sono stati arrestati in flagranza di reato. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari presso i Tribunali di Catania, Ragusa e Siracusa.

Gli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 40 e i 60 anni e residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, sono da ritenersi innocenti fino a una sentenza definitiva.

