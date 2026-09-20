Autostrade siciliane, il Mit fissa al 3 ottobre il termine per il Cas

Si avvicina la scadenza del 3 ottobre, indicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Consorzio Autostrade Siciliane per adempiere alle prescrizioni riguardanti A18 e A20. Sul dossier è intervenuto il senatore della Lega Nino Germanà, secondo cui «il Mit non vuole fare la guerra al Cas, la sicurezza delle persone viene prima di tutto», sottolineando la necessità che il Consorzio «cambi passo».

La questione sarà affrontata direttamente dal presidente della Regione Renato Schifani, che ha annunciato di voler esaminare il fascicolo ministeriale e verificare lo stato della manutenzione. Il governatore incontrerà l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò per fare il punto sugli interventi, con particolare attenzione alla Messina-Palermo.

Il dossier, predisposto dal dirigente del Mit Placido Migliorino dopo i sopralluoghi del 31 agosto, 1 e 2 settembre, evidenzia interventi di mitigazione del rischio ancora da attuare. Per le barriere di sicurezza vengono prescritti il distanziamento dei veicoli di almeno 200 metri, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti e il limite di 60 km/h per quelli superiori a 7,5 tonnellate. Per i veicoli più leggeri resta il limite di 90 km/h. Prevista inoltre la riqualificazione dei guardrail, con priorità alle tratte Messina-Giarre e Milazzo-Messina, per 18 milioni di euro.

Ulteriori criticità riguardano le gallerie dell’A20, dove il Mit segnala degrado agli imbocchi e carenze nell’illuminazione. Tra i casi indicati figura la galleria San Biagio, in direzione Messina. Gli interventi sui tunnel sono stimati in 13,7 milioni, mentre 500mila euro serviranno per la segnaletica orizzontale.

Per gli interventi complessivi su A18 e A20 vengono stimati 5,5 miliardi di euro in dieci anni. Le opere urgenti da completare entro 30 giorni richiedono invece 32,5 milioni, con l’obiettivo di scongiurare la totale interdizione al traffico delle infrastrutture.

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