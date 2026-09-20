Ambulanza in partenza entro due minuti: cambiano le regole del 118

Dopo sedici anni cambiano le regole che disciplinano il servizio 118 in Sicilia. La Regione ha aggiornato procedure, competenze e tempi di intervento del sistema di emergenza-urgenza, introducendo nuove disposizioni che riguardano l’intero percorso assistenziale, dalla chiamata alla Centrale operativa fino all’arrivo in pronto soccorso e agli eventuali trasferimenti tra strutture ospedaliere.

Il provvedimento è contenuto nel decreto firmato il 3 settembre dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Le nuove disposizioni sostituiscono le linee guida in vigore dal 2010 e stabiliscono parametri più definiti per l’attivazione e la gestione degli interventi.

Tra le principali novità figura il tempo previsto per la partenza dei mezzi di soccorso. Una volta ricevuta l’attivazione dalla Centrale operativa, l’equipaggio dovrà mettere in movimento l’ambulanza entro due minuti.

La revisione delle procedure arriva in una fase caratterizzata da diverse criticità nel servizio. Un’ispezione condotta nel bacino Catania-Ragusa-Siracusa ha evidenziato ambulanze ferme, carenze di personale e mezzi rimasti bloccati nei pronto soccorso anche per diverse ore.

Le problematiche sono state esaminate dall’assessorato regionale alla Salute. Caruso ha convocato i vertici della Seus e i responsabili delle quattro Centrali operative, chiedendo di superare le contrapposizioni emerse e di intervenire sull’efficienza complessiva del sistema di emergenza-urgenza.

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