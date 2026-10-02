Travolto da un’auto sul viale Giostra, 40enne in prognosi riservata

Un uomo di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sul viale Giostra. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì, all’altezza dell’incrocio con via Giacomo del Conte, lungo il controviale lato monte.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19 il quarantenne stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta un’Alfa Romeo Mito guidata da un ventenne. Il conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con il pedone, fermandosi subito dopo per prestare assistenza e richiedere l’intervento dei soccorsi.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico, dove i sanitari hanno riscontrato un grave trauma cranico. Nella stessa serata è stato sottoposto a un delicato intervento nel reparto di Neurochirurgia e successivamente trasferito in Terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e i medici mantengono riservata la prognosi, monitorandone costantemente il quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale, diretta da Giovanni Giardina. Sono stati avviati gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Gli agenti hanno ascoltato le persone presenti e stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere registrato le fasi dell’incidente. Le verifiche sono proseguite anche nella giornata successiva.

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