Patti Marina, cambia la viabilità sul lungomare Zuccarello
Con la conclusione della stagione estiva cambia l’assetto della viabilità sul lungomare Filippo Zuccarello di Patti Marina. L’amministrazione comunale ha disposto una nuova regolamentazione della circolazione e della sosta, con il progressivo superamento delle misure adottate durante i mesi di maggiore affluenza.
È terminato l’obbligo del ticket per i parcheggi sul lungomare: gli stalli contrassegnati dalle strisce blu diventano quindi gratuiti. Una misura già applicata nelle scorse settimane nella frazione di Mongiove. La sosta a pagamento resta invece in vigore nelle altre aree previste del territorio comunale, tra cui il centro cittadino, corso Matteotti, la zona del Tribunale, via Cristoforo Colombo e Tindari.
Da lunedì è inoltre prevista la riapertura completa al traffico della corsia lato monte del lungomare Zuccarello. Per consentire il ripristino della circolazione a doppio senso dovranno essere rimossi tavoli, sedie, ombrelloni e dehors collocati sulla carreggiata. Gli uffici comunali hanno già invitato i titolari delle attività interessate a liberare gli spazi, permettendo anche gli interventi di pulizia e la messa in sicurezza del tratto.
Resta confermata la pedonalizzazione temporanea della porzione di waterfront già interessata dal provvedimento, mentre via Boito, via Puccini e vicolo Andrea Doria continueranno a essere percorribili nei rispettivi sensi di marcia.
La corsia lato monte non resterà comunque aperta alle auto in maniera continuativa. L’amministrazione ha previsto chiusure temporanee durante i fine settimana, riproponendo il modello sperimentato negli anni precedenti per mantenere spazi pedonali sul lungomare nelle giornate di maggiore affluenza.
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