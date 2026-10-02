Policlinico Messina, due giornate dedicate alla salute del cervello

Il Policlinico G. Martino di Messina aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello, iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’8 e il 9 ottobre saranno organizzati due open day con visite e consulenze gratuite rivolte alla popolazione.

L’8 ottobre, dalle 9 alle 14, al padiglione W saranno disponibili consulti psicologici e psichiatrici dedicati in particolare alle dipendenze da internet e dai giochi online, con otto posti disponibili. Il 9 ottobre, nella stessa fascia oraria e sempre al padiglione W, l’attenzione sarà rivolta alla prevenzione dei disturbi alimentari attraverso attività di counseling, per un massimo di dieci visite.

Le prestazioni possono essere prenotate telefonando allo 090-2212093 oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria di Psichiatria, al piano terra del padiglione W.

L’iniziativa coinvolge a livello nazionale oltre 120 ospedali del network Bollino Rosa e strutture dedicate alla salute mentale, mettendo in rete neurologia e psichiatria sul fronte della prevenzione e della diagnosi precoce.

«L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza e, soprattutto, intercettare precocemente eventuali situazioni di disagio», ha dichiarato il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino, Elvira Amata, sottolineando l’importanza di indirizzare le persone verso adeguati percorsi di diagnosi, cura e assistenza.

Secondo Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, l’iniziativa punta inoltre a facilitare l’accesso gratuito a servizi qualificati e a promuovere una cultura della salute mentale basata sulla prevenzione e sul superamento dello stigma.

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