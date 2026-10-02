Dissesto idrogeologico, intervento da 2,5 milioni a Torregrotta

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha avviato la procedura di gara per un intervento destinato alla sistemazione idraulica del centro abitato di Torregrotta, nel Messinese. Il progetto prevede opere per la canalizzazione e la regolarizzazione del deflusso delle acque meteoriche.

Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno stanziato 2,5 milioni di euro, mentre il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 5 novembre. I lavori interesseranno il versante che sovrasta il centro del Comune, dove le precipitazioni più intense provocano il ruscellamento delle acque e frequenti allagamenti della rete stradale.

Le condotte attualmente presenti risultano insufficienti a sostenere la pressione generata durante gli eventi meteorici più rilevanti, con conseguenze anche sui pozzetti d’ispezione e sulle relative botole in ghisa. In occasione delle forti piogge, dal promontorio del cimitero e dalla zona di via Crocieri, acqua, fango, detriti e pietrame raggiungono viale Europa, compromettendo in alcuni casi la viabilità. Il fenomeno, registrato da anni, ha interessato anche via XXI Ottobre e il sottopasso della vecchia linea ferroviaria.

Il progetto prevede la realizzazione, a monte dell’area interessata, di uno scatolare in cemento armato con una sezione adeguata alla portata delle acque. La nuova struttura sostituirà il canale esistente, soggetto a esondazioni durante gli eventi alluvionali, e le attuali grate metalliche. Prevista inoltre la sostituzione della vecchia condotta con nuove tubazioni in polietilene spiralato.

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