UAAMI e ARS, mille studenti all’Ottavo Trofeo Trinacria a Catania

Presso il Catania International Airport Hotel si è tenuta l’ottava edizione del Trofeo Trinacria, tappa del Campionato Nazionale Italiano promosso dalla UAAMI (Unione Artistica Acconciatori Misti Italiani) in collaborazione con ARS – Centro di Formazione Professionale. L’evento ha registrato la partecipazione di circa mille studenti, suddivisi tra le aree di acconciatura ed estetica, giunti da ogni parte d’Italia. Un pubblico numeroso e la presenza di numerosi giudici di gara e di pedana hanno accompagnato lo svolgimento delle competizioni.

Secondo Giuseppe Maria Sassano, presidente di A.R.S., l’iniziativa ha rappresentato “un’esperienza unica” per i partecipanti. Ha inoltre sottolineato l’importanza della sinergia con UAAMI, evidenziando come questa collaborazione abbia contribuito al successo dell’allievo Mattia Spoto, divenuto vice-campione mondiale. I migliori tre classificati dell’edizione attuale saranno selezionati per rappresentare l’Italia ai prossimi campionati mondiali, in programma a Parigi.

Nunzio Scammacca, presidente nazionale UAAMI, ha ribadito l’attenzione dell’organizzazione alla formazione professionale, affermando: “Noi scommettiamo molto sulla nostra terra”. La Sicilia, secondo Scammacca, dispone di potenzialità che potranno emergere nel contesto internazionale.

Salvo Lo Bianco, direttore generale A.R.S., ha ricordato che l’organizzazione dell’evento è stata pianificata sei mesi prima, all’indomani dell’accordo tra UAAMI e ARS. Ha descritto una macchina organizzativa ben strutturata, che ha prodotto “risultati che ripagano gli sforzi”.

L’evento è stato completato da intrattenimenti musicali, spettacoli e un’area food gestita dalle sedi A.R.S. di Catania, Misterbianco, Adrano e Avola. Vincenzo Tallarico, direttore generale tecnico UAAMI e rappresentante dell’organizzazione Mondiale Coiffure (O.M.C.), ha parlato di “un successo eccezionale” sottolineando la qualità della formazione e l’elevato numero di partecipanti.



Ottavo Trofeo Trinacria: circa mille partecipanti da tutta Italia, in gara acconciatura ed estetica, formazione eccellente.

