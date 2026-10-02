“Sentiamoci Bene”, a Brolo una giornata dedicata alla prevenzione

Proseguono a Brolo le iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria promosse dall’Associazione Semplice…MENTE Insieme ODV. Nell’ambito della settimana dedicata alla Festa dei Nonni, nella sede dell’organizzazione si è svolto lo screening dell’udito “Sentiamoci Bene”, realizzato da Aerfon Sordità in collaborazione con la Rete Civica della Salute.

L’appuntamento rientra nel programma di controlli e attività di prevenzione che l’associazione porta avanti con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità occasioni di verifica delle condizioni di salute e favorire l’individuazione precoce di eventuali problematiche.

Particolare attenzione è stata riservata alla capacità uditiva, un aspetto che assume maggiore rilevanza con l’avanzare dell’età. L’identificazione tempestiva di una riduzione dell’udito può infatti contribuire a preservare la capacità di comunicazione e le relazioni sociali, consentendo di intervenire in presenza di eventuali difficoltà.

Nel corso della giornata sono stati complessivamente 42 i cittadini che hanno partecipato allo screening. L’età media delle persone sottoposte ai controlli è stata di circa 70 anni.

Le verifiche sono state effettuate dalla dottoressa Daniela Battagliola e dal dottor Fabio Morabito, audioprotesista, che hanno seguito i partecipanti durante le procedure previste dall’iniziativa.

Lo screening “Sentiamoci Bene” si inserisce così nel calendario delle attività organizzate nella sede di Semplice…MENTE Insieme ODV, dove prosegue il percorso dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute rivolto alla comunità locale.

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