Fsc 2021-2027, Schifani: «Dall’avvio del programma spesi oltre 210 milioni»

La Regione Siciliana ha registrato un avanzamento significativo nell’attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. A circa un anno dall’avvio del programma, la spesa effettivamente sostenuta ammonta a 210,6 milioni di euro. I dati aggiornati al 31 dicembre indicano l’attivazione di 270 interventi, per un valore complessivo superiore a 2,2 miliardi di euro, nell’ambito dell’Accordo di coesione sottoscritto con il governo nazionale.

Un ulteriore passaggio procedurale è stato compiuto il 29 dicembre, quando la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la riprogrammazione degli Accordi di coesione e la revisione dei cronoprogrammi relativi alle risorse Fsc 2021-2027. L’intesa recepisce le richieste avanzate dalle amministrazioni regionali in relazione alle rimodulazioni di medio termine del Fesr 2021-2027 e alle scadenze di altri strumenti finanziari in fase di attuazione o di chiusura, incluso il Pnrr.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato che «la spesa effettuata e l’intesa raggiunta sulla riprogrammazione degli Accordi di coesione testimoniano il lavoro di rafforzamento della capacità amministrativa regionale e consentono di assicurare continuità agli interventi strategici per lo sviluppo della Sicilia». Schifani ha inoltre sottolineato come «l’incremento delle risorse destinate alle politiche abitative rappresenti una priorità dell’azione di governo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei territori».

Il presidente ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dagli uffici regionali, dalle amministrazioni beneficiarie e dalla Cassa depositi e prestiti, il cui «supporto qualificato è risultato determinante per l’avanzamento della spesa e delle procedure».

Le misure approvate prevedono il rafforzamento degli interventi contro il disagio abitativo nell’ambito della nuova priorità “Housing” del Fesr 2021-2027. Entro il 30 giugno, la dotazione finanziaria destinata a questo settore aumenterà di oltre 180 milioni di euro, raggiungendo circa 250 milioni complessivi.

👁 Articolo letto 368 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.