Autostrade siciliane, sei ordinanze per i cantieri su A18 e A20

Sulle autostrade siciliane A18 e A20 proseguono gli interventi programmati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, con lavori concentrati in particolare sulle gallerie e sui sistemi di sicurezza. Il direttore generale del Cas, Calogero Franco Fazio, ha firmato sei ordinanze in vista anche della nuova ispezione del dirigente del Mit Placido Migliorino, prevista lunedì.

Sulla A20 Messina-Palermo sono previsti interventi urgenti nelle gallerie Cipolla, Baldassare e San Cono, nell’area di Capo d’Orlando. Da lunedì al 23 ottobre, nei giorni non festivi e nella fascia compresa tra le 22 e le 6, saranno applicate limitazioni alla circolazione tra gli svincoli interessati. Nei tratti sottoposti a restrizioni saranno inoltre in vigore il limite di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Sulla A18 Messina-Catania sono invece programmati lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate. Fino al 28 marzo sarà prevista, secondo le esigenze operative, la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso lungo il tratto compreso tra i chilometri 0 e 76+860, in entrambe le direzioni.

Ulteriori interventi interessano le gallerie Piano Cutiri, Castello Diruto e Scaletta Zanclea, con chiusura della carreggiata di monte tra i chilometri 7+214 e 12+368 e doppio senso sulla carreggiata opposta fino al 28 novembre.

Sulla A20, nella zona di Cefalù, sono in corso lavori sulle barriere longitudinali e sui relativi dispositivi. Infine, fino al 31 dicembre 2026, sono previste parzializzazioni delle carreggiate della A18 e della A20 per la realizzazione dell’impianto Sos.

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