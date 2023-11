Uomo di 77anni muore schiacciato da un armadio in un B&B

Nel cuore del centro storico di Palermo, una tragica scoperta ha sconvolto un tranquillo bed and breakfast situato in via Santa Rosalia, tra la via Maqueda e la stazione centrale. Il protagonista di questa tragica vicenda è Giuseppe Filippone, un anziano palermitano di 77 anni, che ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.

La macabra scoperta è stata fatta dal titolare del B&B, preoccupato dall’assenza prolungata del signor Filippone. Quando i tentativi di contattarlo sono rimasti senza risposta, il padrone di casa ha deciso di entrare nella sua stanza, con esiti drammatici. L’anziano Giuseppe Filippone è stato trovato senza vita, schiacciato da un pesante armadio che si trovava nella stanza.

La notizia ha immediatamente scatenato l’allarme, e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante i loro sforzi per sollevare l’armadio e liberare l’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare, e il signor Filippone è stato dichiarato morto sul posto.

La polizia locale è intervenuta tempestivamente per avviare un’indagine accurata volta a ricostruire i dettagli dell’incidente e determinare le circostanze esatte della morte di Giuseppe Filippone. Una delle ipotesi al vaglio delle autorità è che l’anziano possa essersi sentito male e abbia cercato di appoggiarsi all’armadio, finendo per precipitare e restare schiacciato sotto il suo peso.

Per comprendere appieno le cause della morte, la procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Filippone, che verrà eseguita nelle prossime ore.

