Bidello 58enne ai domiciliari accusato di pedopornografia nel Catanese

Un uomo di 58 anni, residente in provincia di Catania e impiegato come collaboratore scolastico in un istituto di istruzione secondaria, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è maturato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, impegnata nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e condotta dalla Polizia di Stato.

L’attività investigativa è stata avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Catania a seguito di una segnalazione trasmessa dall’organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing & Exploited Children (NCMEC). La comunicazione era stata inizialmente indirizzata al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia Postale di Roma, che ha poi inoltrato le informazioni agli investigatori etnei per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito dagli specialisti della Polizia Postale, la segnalazione riguardava un account riconducibile a un presunto utente italiano nel quale risultavano archiviati file contenenti immagini e video di pornografia minorile. Gli approfondimenti tecnici condotti dagli investigatori informatici hanno consentito di risalire all’identità del presunto utilizzatore dell’account, individuato nel collaboratore scolastico residente nella provincia catanese.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha disposto un decreto di perquisizione personale e informatica. Durante le operazioni gli agenti hanno sequestrato dispositivi elettronici in uso all’uomo, nei quali è stato rinvenuto un consistente archivio di immagini e filmati pedopornografici. Tra i contenuti individuati vi sarebbero anche materiali con vittime in età infantile e scene di zoorestia.

Alla luce dei riscontri emersi, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Attualmente l’indagato si trova agli arresti domiciliari.

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