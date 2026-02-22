Muore il piccolo Domenico al Monaldi, la madre: “Voglio giustizia”

È morto il piccolo Domenico, il bambino sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre e ricoverato da circa due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli. Il decesso è avvenuto nella mattinata di sabato 21 febbraio 2026, in seguito a un improvviso e irreversibile aggravamento delle condizioni cliniche. Nelle ore precedenti, il cardinale Battaglia gli aveva impartito l’estrema unzione. Dopo la notizia della scomparsa, numerosi cittadini si sono recati in segno di cordoglio per lasciare fiori e palloncini bianchi.

La madre del bambino, Patrizia, ha espresso pubblicamente la richiesta di chiarimenti sulle circostanze del decesso nel corso di un’intervista televisiva. “Voglio giustizia. Voglio la verità, tutta la verità, ora basta. Devo avere giustizia per mio figlio, me lo devono”, ha dichiarato.

Sulla vicenda interviene anche il legale della famiglia, che sollecita un diverso inquadramento giuridico dei fatti. “A parer di questa difesa si spera che una volta concluse le indagini si proceda per omicidio volontario, non per omicidio colposo.

Dall’esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti per configurare il dolo eventuale, che comporta l’omicidio volontario”, ha affermato. Il riferimento è alle verifiche avviate dalla Procura di Napoli, nell’ambito delle quali, secondo il legale, sarebbe “plausibilissimo il configuramento del dolo eventuale”.

La notizia del decesso è stata comunicata dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte la struttura sanitaria. In una nota ufficiale l’ente ha dichiarato: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che ieri mattina il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. La direzione strategica e il personale sanitario hanno inoltre espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

