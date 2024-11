A Messina quattro sportelli contro il gioco d’azzardo patologico

La Sala Riunioni di Palazzo Geraci ospiterà domani, 27 novembre 2024, alle ore 11, una conferenza stampa per presentare l’iniziativa degli sportelli di ascolto per giocatori problematici e i loro familiari. Il progetto, denominato “Antenne”, è frutto della collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina e una rete di enti del terzo settore attivi nel contrasto alle dipendenze patologiche.

Dal giugno scorso, questi punti di ascolto sono operativi in quattro aree strategiche della provincia: Messina, Sant’Agata di Militello, Merì e Santa Teresa di Riva. L’obiettivo è arginare un fenomeno che, secondo i dati del 2023, ha visto la spesa pro capite più alta d’Italia per il gioco d’azzardo online, con una media di 3.244 euro per abitante.

Gli sportelli, finanziati dal “Fondo per il gioco d’azzardo patologico” istituito dalla legge 208/2015, si inseriscono nella linea progettuale “Prevenzione Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”. La gestione è affidata al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina, in collaborazione con organizzazioni come il Centro di Solidarietà “F.A.R.O.”, la cooperativa “Santa Maria della Strada” e la Fondazione Antiusura “Padre Pino Puglisi”. La Caritas diocesana figura tra i partner principali.

Ogni sportello, operativo tre volte a settimana, offre accoglienza, supporto psicologico, gruppi di auto-mutuo-aiuto e un servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì. Le équipe comprendono operatori specializzati e psicologi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai Servizi per le Dipendenze dell’ASP.

Tra i relatori della conferenza stampa figurano il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Pippo Rao, il dottor Pietro Russo del SerD e Domenico Incorvaia del Centro “F.A.R.O.”. Invitati anche rappresentanti istituzionali e religiosi, tra cui il Prefetto Cosima Di Stani e il Vescovo Monsignor Cesare Di Pietro.

