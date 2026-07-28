Maltempo in Sicilia, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

La Protezione civile ha diramato un avviso meteorologico per la Sicilia a causa della permanenza di un’anomalia termica in quota che favorisce condizioni di marcata instabilità atmosferica sull’intero territorio regionale.

Secondo quanto riportato nel bollettino, già dalle prime ore della giornata sono attese precipitazioni diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci e temporali, con la possibilità che i fenomeni assumano localmente carattere di forte intensità.

L’avviso evidenzia che le precipitazioni potranno essere accompagnate da raffiche di vento sostenute, rovesci particolarmente intensi, episodi di grandine circoscritti e una frequente attività elettrica. Le condizioni previste sono riconducibili alla presenza dell’anomalia termica in quota che, insistendo in prossimità della Sicilia, contribuisce ad accentuare lo sviluppo dei sistemi temporaleschi.

In considerazione dello scenario meteorologico atteso, la Protezione civile ha disposto per l’intera isola un livello di allerta gialla sia per il rischio temporali sia per il rischio idrogeologico. Il provvedimento richiama l’attenzione sulle possibili criticità connesse ai fenomeni previsti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte agli effetti delle precipitazioni intense.

Nel documento diffuso dalla Protezione civile viene specificato che l’evoluzione delle condizioni atmosferiche sarà caratterizzata dalla persistenza dell’instabilità, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi nel corso della giornata. L’invito è quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e consultare i bollettini meteorologici e di protezione civile per monitorare l’evoluzione della situazione. – Fonte Protezione Civile.

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