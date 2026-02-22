Riforma dirigenza regionale, Schifani conferma il percorso

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sul progetto di riforma della dirigenza regionale, oggetto delle contestazioni sindacali, ribadendo la volontà dell’esecutivo di procedere con l’approvazione del provvedimento. Il disegno di legge, che sarà esaminato dall’Assemblea regionale siciliana a partire da martedì prossimo, mira a modificare in modo significativo l’organizzazione della dirigenza dell’amministrazione.

Il governatore ha confermato la disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali, annunciando un incontro a breve con le parti sociali per approfondire le rispettive posizioni e valutare le osservazioni sollevate. Tuttavia, ha escluso la possibilità di un passo indietro sul contenuto della riforma, definita come un intervento atteso da oltre venticinque anni e ritenuto necessario per l’aggiornamento della macchina amministrativa regionale.

Schifani ha sottolineato che la revisione normativa è finalizzata a rendere l’assetto organizzativo coerente con i modelli già adottati in altre realtà istituzionali, tra cui le altre Regioni, le università, gli enti locali e il sistema sanitario. Secondo il presidente, l’iniziativa rappresenta un passaggio essenziale per il processo di modernizzazione dell’apparato pubblico.

Il provvedimento, nelle intenzioni dell’esecutivo, consentirebbe inoltre l’avvio di procedure concorsuali per coprire le carenze di organico, favorendo l’ingresso di nuove figure professionali. La riforma prevede l’attivazione di 156 posizioni lavorative e, secondo quanto dichiarato dal governatore, punta anche a valorizzare il personale già in servizio, in particolare dirigenti e funzionari con esperienza consolidata all’interno dell’amministrazione regionale.

